Иван Анашкин возглавил филиал «Ростелекома» в Тульской и Рязанской областях

Директором филиала ПАО «Ростелеком» в Тульской и Рязанской областях назначен Иван Анашкин, ранее занимавший должность директора Смоленского филиала компании. На этом посту он сменил Андрея Карташова, который возглавил макрорегиональный филиал «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком».

Дмитрий Ким, вице-президент – директор макрорегионального филиала «Центр» ПАО «Ростелеком»:

«Проанализировав уникальные условия, в которых мы работали весь прошлый год, руководство компании “Ростелеком” решило обновить свою стратегию. Мы по- прежнему главным считаем комфорт наших клиентов в набирающей темпы онлайн-трансформации всех жизненных процессов и сосредоточимся на запуске и развитии цифровых продуктов и сервисов. Наш филиал в Тульской и Рязанской областях – один из самых прогрессивных в Центральном федеральном округе. А благодаря эффективному сотрудничеству именно с Тульской администрацией нам удалось всерьез продвинуться в цифровизации экономики. В частности, мы сделали несколько пилотных прорывных проектов в тех сферах, где о новых технологиях не задумывались долгие годы, например, в развитии внутреннего туризма. Уверен, что перспективы нашего сотрудничества только расширятся при таких изменениях, и новый руководитель филиала упрочит и разовьет все совместные достижения в Тульской и Рязанской областях».

Иван Анашкин родился в Орле, окончил юридический и экономический факультеты Орловского государственного университета.

Карьеру начал в ПАО «ВымпелКом» на должности менеджера по маркетингу филиала. С 2003 по 2006 годы занимал позиции менеджера по маркетингу Сибирского региона, директора по продажам ТОО «Кар-Тел» (бренд Beeline в Казахстане), директора по маркетингу Дальневосточного региона, а также директора Амурского филиала компании. С 2007 по 2010 годы работал региональным директором холдинговой компании Altimo (Москва). С 2010 по 2012 годы возглавлял объединенный Хабаровский филиал «ВымпелКома», а с декабря 2012 года – объединенный Белгородский филиал компании. С 2014 года занимал пост регионального директора Дальневосточного региона той же компании. В январе 2017 года перешел в «ТрансТелеКом» на должность директора макрорегионального филиала «Центр». В октябре 2018 года назначен советником директора макрорегионального филиала «Центр» ПАО «Ростелеком», а с ноября этого же года возглавил Смоленский филиал компании.