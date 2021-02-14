В Тульской области в полиции подделали протокол о правонарушении Фото: Алексей ФОКИН

Стало известно, что старший участковый уполномоченный полиции, в чьи должностные обязанности входит составлять и рассматривать административных правонарушениях, фальсифицировал доказательства по делу об административном правонарушении. Он умышленно внес в протокол несоответствующие действительности сведения о дате, времени, месте и событии административного правонарушения, а также о том, кто его совершил. По сути, участковый подделал протокол.

Сейчас в отношении подсудимого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В Ленинском районном суде состоится заседание, на котором будет определена мера наказания. Участковому грозит штраф, обязательные исправительные работы или арест.