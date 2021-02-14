В Тульской области один из собутыльников украл у другого деньги Фото: Алексей ФОКИН

В Воловском районе двое знакомых вместе выпивали алкоголь. Видимо, в процессе распития один из них решил воспользоваться состоянием опьянения другого и украл из кармана куртки знакомого 3 тысячи рублей.

32-летний мужчина обнаружил вскоре обнаружил пропажу и обратился в полицию. Подозреваемым оказался 57-летний ранее судимый хозяин квартиры, в которой распивали алкоголь мужчины. Он признался во содеянном.

В отделении полиции «Воловское» проводится работа по выяснению всех деталей случившегося.