За сутки телефонные мошенники украли у граждан Тульской области более двух миллионов рублей Фото: Алексей ФОКИН

Полиция Тульской области сообщает, что на территории региона продолжают совершаться преступления, в которых с банковских карт граждан похищаются деньги. Неизвестные звонят гражданам и под разными предлогами выманивают реквизиты банковских карт или просят перевести деньги за какие-либо товары или услуги.

Так, за сутки у пяти граждан было украдено 2 миллиона 77 тысяч рублей. Как показывает практика, часто потерпевшие знают о методах, используемых преступниками, а также способах совершения мошенничеств, и всё равно попадаются на уловки злоумышленников.

По данным преступления полиция сейчас проводит проверки.

Полиция Тульской области ещё раз напоминает гражданам о фактах телефонного мошенничества и просит проявлять максимальную бдительность при общении с неизвестными телефонными собеседниками. Помните, что настоящим служащим банков запрещено узнавать у граждан информацию о картах. Она нужна только мошенникам! Не позвольте себя обмануть! Если чувствуете, что собеседник ведет себя подозрительно, лучше сразу бросайте трубку и не продолжайте диалог.