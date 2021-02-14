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На пожаре в Туле за минувшие сутки погиб человек

Кроме того, в городе произошло 28 ДТП
Елизавета УТКИНАЕлизавета УТКИНА
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На пожаре в Туле за минувшие сутки погиб человек

На пожаре в Туле за минувшие сутки погиб человек

Фото: Алексей ФОКИН

28 ДТП произошло в Туле за прошедшие сутки, пострадавших и погибших в них нет. Один пожар случился на улице Костычева в Туле, в нем погиб человек. Причина смерти устанавливается.

В период с 13 по 14 февраля аварийных отключений по центральному отоплению, горячему и холодному водоснабжению, водоотведению, газоснабжению, электроснабжению, а также уличному освещению не происходило.

Всего в ЕДДС города Тулы поступило 842 обращения граждан. Служба спасения выезжала на вызовы 7 раз.