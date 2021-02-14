Тульский школьник занял первое место на «Лыжне России-2021» в своей возрастной группе

Фото: tularegion.ru

Степан Герман, Ученик 9 класса центра образования № 5 имени Героя Российской Федерации С.С. Громова, победил в своей возрастной группе на 5 км в рамках XXXIX Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России». Соревнование прошло в лыжном центре «Веденино» в п. Косая Гора 13 февраля.

Победа мальчика — результат упорных тренировок: он занимается в лыжной секции ЦО № 5. До этого Степан неоднократно становился победителем и призером таких соревнований, как Праздник лыжного спорта в честь мастера спорта СССР Е. В. Печенкина, Новомосковский спринт, Кросс лыжников, Первомайская лыжня, Первенство области по летнему троеборью лыжников-гонщиков памяти Л. Н. Толстого.

Стартовые забеги прошли для детей, юношей и девушек, мужчин и женщин на 500 м, 3 и 5 км соответственно. Завершил соревнования старт спортсменов на 10 км.