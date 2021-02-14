14 февраля за порядком в Туле следит Кузин Владимир Викторович Фото: Алексей ФОКИН

Сотрудники администрации Тулы на выходных организовали дежурство по городу.

Так, сегодня, 14 февраля, дежурным назначен аместитель начальника управления по благоустройству администрации города Тулы Кузин Владимир Викторович.

По всем возникающим вопросам туляки могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номерам: (4872) 47-20-34; (4872) 47-20-37, 1391 – (короткий номер работает только при наборе со стационарного городского телефона).