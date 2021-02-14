Коронавирус в Тульской области, последние новости на 14 февраля 2021: выздоровевших за сутки снова больше, чем заболевших

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тульской области на 14 февраля 2021 Фото: Алексей ФОКИН

По свежим статистическим данным о ситуации с коронавирусом в Тульской области, за сутки новых случаев заражения выявлено 147. Всего подтвержденных случаев в регионе с начала пандемии зарегистрировано 31 175.

Наряду с этим, 171 человек в области за сутки победи болезнь и 28 711 в общей сложности. Всем пациентам пришли отрицательные результаты тестирования.

Однако 8 человек за минувшие сутки не смогли побороть вирус, они скончались. В общей сложности от болезни в Тульской области погибли 1 138 человек. Это те пациенты, у кого болезнь дала осложнения, или люди, относящиеся к группе повышенного риска.