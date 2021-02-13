В Туле намело 50-сантиметровые сугробы: коммунальные службы работают в усиленном режиме Фото: Архив "КП"

В Тульской области объявлено метеопредупреждение: на регион обрушились трехдневные снегопады с порывистым ветром, гололедицей и снежными заносами.

Только за прошедшую ночь в Туле сугробы выросли как минимум на 7 миллиметров. Общая же толщина снежного покрова сейчас в некоторых местах достигает 55 сантиметров.

Работы по уборке города сейчас ведутся в круглосуточном режиме.

На территории Большой Тулы коммунальные службы проводят расчистку улично-дорожной сети, посыпку противогололедными средствами тротуаров и проезжих частей.

Особое внимание уделяется опасным спускам и подъемам, а также очистке остановочных площадок и пешеходных переходов, маршрутов движения школьных автобусов, подъездов к медицинским учреждениям.