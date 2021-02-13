Коронавирус в Тульской области, последние новости на 13 февраля 2021: за сутки выздоровели 176 человек Фото: Алексей ФОКИН

По статистическим данным на 13 февраля, 147 новых случаев коронавируса выявлено в Тульской области за сутки. Этот показатель практически на уровне показателя предыдущих суток. В это число входят жители Тулы и других регионов области. Так, за все время пандемии подтвержденных случаев ковида в Тульской области 31 028.

Однако есть свежие данные и по числу тех, кто победил болезнь за минувшие сутки: таких в регионе 176. В общей сложности в области вылечились 28 540.

Не смогли победить болезнь в области за сутки 9 человек. Таким образом, общее число смертей с начала пандемии составляет 1 130.