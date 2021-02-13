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За порядком в Туле 13 февраля проследит Панов Виктор Викторович

На выходных организовано дежурство сотрудников администрации города Тулы
Елизавета УТКИНАЕлизавета УТКИНА
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За порядком в Туле 13 февраля проследит Панов Виктор Викторович

За порядком в Туле 13 февраля проследит Панов Виктор Викторович

Фото: Алексей ФОКИН

13 февраля дежурным по Туле назначен заместитель начальника главного управления по социальной политике главного управления администрации города Тулы по Пролетарскому территориальному округу Панов Виктор Викторович.

По всем вопросам, возникающим у туляков, они могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номерам: (4872) 47-20-34; (4872) 47-20-37, 1391 – (короткий номер работает только при наборе со стационарного городского телефона).