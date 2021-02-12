В Туле 13 февраля откроется новый пункт вакцинации от коронавируса рядом с ТЦ «Макси» Фото: Алексей ФОКИН

13 февраля возле ТЦ «Макси» в Туле откроется еще один пункт вакцинации от коронавируса. Передвижной медицинский комплекс будет работать каждые выходные.

Чтобы пройти вакцинацию, не нужна предварительно записываться, просто возьмите с собой паспорт и СНИЛС. Тем пациентам, которые привились первым компонентом, необходимо через 21 день явиться в мобильный пункт, чтобы ввести второй компонент.

Комплекс будет работать с 10:00 до 19:00.