Вечером 13 февраля в Пролетарском районе Тулы будут ловить пьяных водителей Фото: Алексей ФОКИН

13 февраля с 21 до 23 часов на территории Пролетарского района города сотрудники тульской Госавтоинспекции будут ловить водителей в состоянии алкогольного опьянения. Мероприятие будет проводиться с целью пресечения фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения.

Тульская Госавтоинспекция напоминает, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения гражданам грозит не только штраф от 30 до 300 тысяч рублей, но и лишение свободы и права заниматься определенными видами деятельности.

Кроме того, неравнодушные туляки могут самостоятельно сообщить о факте управления машиной в пьяном состоянии, если такой заметят.

Телефоны дежурной части ОБ ДПС ГИБДД по г. Туле: 32-95-07 или 32-95-54

Телефон дежурной части ОБ ДПС ГИБДД по Тульской области (М-2 "Крым" и М-4 "Дон"): 32-32-53 или 32-32-54