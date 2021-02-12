В Тульской области злоумышленник украл из кармана посетителя магазина банковскую карту и оплачивал ей свои покупки Фото: Алексей ФОКИН

Полицейские в Киреевском районе задержали подозреваемого в карманной краже. По предварительным данным, злоумышленник в одном из магазинов обратил внимание на посетителя, неосмотрительно положившего свою банковскую карту в карман куртки. Карман не был застегнут, злоумышленник воспользовался этим и вытащил карту.

Чужой картой злоумышленник оплачивал покупки в магазинах. Таким образом он причинил потерпевшему ущерб на сумму 12 тысяч рублей.

Подозреваемым оказался 40-летний неработающий ранее судимый житель Киреевска, он задержан. Возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 158 УК РФ.