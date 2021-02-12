В Тульской области ранее судимый гражданин украл у школьника мобильный телефон Фото: Алексей ФОКИН

В Северо-Задонске злоумышленник в один из вечеров на улице города открыто украл у школьника мобильный телефон. Завладев чужим имуществом, неизвестный мужчина скрылся.

В ходе оперативных мероприятий удалось выяснить его личность и местонахождение. Злоумышленником оказался 18-летний неработающий ранее судимый за кражу и грабёж мужчина.

Подозреваемого доставили в отделение полиции для разбирательства, похищенное у него изъяли. В отделе МВД России по г.Донской возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 161 УК РФ «Грабеж».