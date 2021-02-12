В закон о выборах Губернатора в Тульской области будут внесены изменения Фото: Алексей ФОКИН

В законе о выборах Губернатора Тульской области внесут некоторые изменения. Ближайшие выборы депутатов в Государственную Думу РФ и выборы губернатора Тульской области состоятся 19 сентября 2021 года.

Документ содержит четыре главных нововведения:

1. Голосование может длиться несколько но не более трех, по решению Избирательной комиссии Тульской области. Также предусматривается возможность досрочного голосования, в том числе вне помещения для голосования.

2. Предусматривается возможность для избирателей проголосовать по месту нахождения с применением механизма «мобильный избиратель». Ранее эту методику использовали на выборах депутатов в Тульскую областную Думу в 2019 году.

3. Предусматривается возможность сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг», но не более 25 % от общего количества подписей избирателей. Федеральным законом заложена возможность установления этой планки до 50 %.

4. Меняется предельный размер избирательного фонда кандидата: с 50 млн рублей до 75 млн рублей. Пропорционально увеличиваются и другие суммы: предельные пожертвования в избирательный фонд кандидата от физических и юридических лиц, размер фонда при повторном голосовании.