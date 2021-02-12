Скончался тульский конструктор Владимир Тюрин Фото: Алексей ФОКИН

11 февраля в Туле скончался конструктор Владимир Тюрин. Он занимал должность начальника конструкторского отдела на КБП, ему Владимир Фёдорович посвятил более 48 лет.

Владимир Тюрин руководил разработкой управляемых ракет ствольного запуска для оснащения комплексами управляемого вооружения танков Т-55, Т-62, Т-72, Т-80, Т-90, БМП-3, БМД-4. Кроме того, он участвовал в разработке управляемых ракет "Аркан" и "Инвар".

За десятилетия своего труда он был представлен к ряду государственных наград, является лауреатом Премии Правительства РФ в области науки и техники, дважды лауреатом – премии имени С.И. Мосина, заслуженным ветераном труда АО "КБП".

Соболезнуем семье Владимира Фёдоровича!