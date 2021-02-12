Из-за сильной метели на Рязанской улице в Туле «встали» около 20 большегрузов

На Рязанской улице в Туле «встали» около 20 большегрузов Фото: Алексей ФОКИН

На Тульскую область обрушился сильный трехдневный снегопад. Он спровоцировал настоящий транспортный коллапс в городе.

Длинная пробка была утром на улице Рязанская. Там между дорожными развязками с ул. Оборонной и Калужским шоссе оказались «заблокированы» около 20 большегрузов. Они буксуют, движение практически парализовано.

Советуем автомобилистам и пассажирам общественного транспорта в ближайшие дни выходить из дома заранее, чтобы не опаздывать. Ситуацию на дорогах всегда сложно предугадать, а в условиях резкого ухудшения погодных условий и вовсе велика вероятность провести много времени в пробке.