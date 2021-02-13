В Тульской области сироты не получили жилье после совершеннолетия: с нарушением разбиралась прокуратура Фото: Алексей ФОКИН

Прокуратура Куркинского района Тульской области провела проверки по обращениям 5 сирот: после совершеннолетия им негде жить, потому что законное жилье им не предоставили.

В несовершеннолетнем возрасте молодые люди лишились родителей. После их совершеннолетия ответственные за это органы должны были предоставить ребятам жилье, однако этого не произошло.

В целях восстановления нарушенных прав граждан прокурор района направил в суд иски об обязании министерства труда и социальной защиты Тульской области предоставить нуждающимся благоустроенные жилые помещения.

После всех предпринятых мер сироты получили благоустроенное жилье в Туле.