Погорельцев дома на улице Ушинского в Алексине вместо однокомнатных квартир поселили в коммуналки Фото: Алексей ФОКИН

В ночь на 3 февраля 2021 года в 8-квартирном доме № 1 по улице Ушинского в городе Алексин произошел пожар. В нем пострадали два человека. Площадь пожара составила более 200 квадратных метров. Часть двухэтажки пришлось сносить.

Пострадавших граждан временно поселили в коммунальные квартиры, хотя для таких случаев в составе муниципального маневренного фонда имеются специальные однокомнатные квартиры. Они погорельцам не были предоставлены, потому что требуют ремонта. Почему орган местного самоуправления вовремя не принял меры к содержанию этих квартир — пока непонятно. Этим вопросом занимается прокуратура.

Кроме того, предоставленные комнаты в коммунальных квартирах не соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям и требованиям пожарной безопасности.

Материалы проверки направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».