В Туле водитель Lexus сбил пешехода: женщина переходила дорогу на красный свет Фото: материалы пресс-служб

11 февраля в 19:45 на пересечении улиц Пролетарская – Демидовская плотина в Туле мужчина, управляя автомобилем «Lexus GХ470», сбил женщину-пешехода. По предварительной информации, она переходила дорогу на красный свет.

В результате ДТП пешеход получила различные травмы. После оказания медицинской помощи ее отпустили.

Уважаемые пешеходы, сотрудники Госавтоинспекции напоминают вам, что передвигаться можно только по тротуарам, пешеходным дорожкам, а при их отсутствии — по обочинам. Если вы идете по краю проезжей части, то идти нужно навстречу движения транспортных средств. Переходить дорогу можно только по пешеходным переходам, а при их отсутствии — на перекрестках по линии тротуаров или обочин.