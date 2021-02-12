Пенсионерка погибла при ДТП в Тульской области Фото: материалы пресс-служб

11 февраля в 15:40 на 95-ом километре автодороги «Калуга-Перемышль-Белев-Орел» Белевского района молодой человек 1997 года рождения, управляя автомобилем «Mazda 3», столкнулся «ВАЗ 11183». За рулем второго автомобиля был пожилой мужчина.

В результате ДТП оба водителя получили различные травмы, их увезли на скорой. А вот пожилая женщина 67-68 лет от полученных травм скончалась.

Уважаемые водители, большинство аварий случается по причине несоблюдения Правил дорожного движения. Помните, что, находясь за рулем автомобиля, вы несете ответственность не только за свою жизнь. Соблюдайте скоростной режим и не переоценивайте свои возможности!