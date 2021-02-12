Где тулякам погреться в дороге: на трассах оборудованы мобильные пункты обогрева

Фото: МЧС по Тульской области

В Тульской области объявлено метеопредупреждение: три дня в регионе будет сильная метель, порывистый ветер, снежные заносы и гололедица.

В связи с этим на трассах оборудованы мобильные пункты обогрева, что поможет тулякам не замерзнуть в дороге. С 11 по 14 января на опасных участках дорог оборудовали 6 таких пунктов.

На федеральной трассе М-2 «Крым» будет развернуто 4 пункта обогрева:

-136 км (Заокский район);

-164 км (ГО Тула);

-209 км (Щекинский район);

-254 км (Плавский район);

и 2 пункта на федеральной трассе М-4 «Дон»:

-175 км (Веневский район);

-297 км (Ефремовский район).

Мобильные пункты обогрева будут функционировать в круглосуточном режиме.