Где тулякам погреться в дороге: на трассах оборудованы мобильные пункты обогрева

Фото: МЧС по Тульской области
В Тульской области объявлено метеопредупреждение: три дня в регионе будет сильная метель, порывистый ветер, снежные заносы и гололедица.
В связи с этим на трассах оборудованы мобильные пункты обогрева, что поможет тулякам не замерзнуть в дороге. С 11 по 14 января на опасных участках дорог оборудовали 6 таких пунктов.
На федеральной трассе М-2 «Крым» будет развернуто 4 пункта обогрева:
-136 км (Заокский район);
-164 км (ГО Тула);
-209 км (Щекинский район);
-254 км (Плавский район);
и 2 пункта на федеральной трассе М-4 «Дон»:
-175 км (Веневский район);
-297 км (Ефремовский район).
Мобильные пункты обогрева будут функционировать в круглосуточном режиме.