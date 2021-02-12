Из-за сильной метели в Туле случился транспортный коллапс: "стоит" Рязанская и Октябрьская

Из-за сильной метели в Туле случился транспортный коллапс

Накануне в Тульской области было объявлено метеопредупреждение: обещали сильную метель, порывистый ветер, гололедицу и снежные заносы.

Прогноз не обманул: уже утром 12 февраля город засыпало большими сугробами. Около 8:00 по тротуарам передвигаться было затруднительно, приходилось буквально перескакивать через сугробы снега. Дороги были расчищены плохо, вероятно, коммунальные службы не справлялись со стихией.

Кроме того, как это водится в сильный снегопад, большинство улиц столицы региона «встали». Пробки были на улице Октябрьской, сильная пробка на Рязанской, на части проспекта Ленина, Кирова и на других.

На улицы уже выведена техника для расчистки дорог, будем надеяться, что к вечеру ситуация немного стабилизируется.