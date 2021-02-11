В Тульской области почти на 5 миллионов рублей злоумышленники ограбили ювелирный магазин Фото: материалы пресс-служб

В городе Кимовск Тульской области вечером 29 января 2020 года двое неизвестных напали на ювелирный магазин. Надев на лицо медицинские маски и капюшоны, вооружившись заранее приготовленным обрезом охотничьего ружья и предметом, внешне похожим на пистолет, они стали требовать у продавцов ценности. Продавцы, конечно, переживая за свое здоровье и жизнь, отдали преступникам ювелирные изделия, лом золота и деньги.

Таким образом, злоумышленники причинили организации ущерб на общую сумму 4 978 735 рублей.

Одного из горе-грабителей осудили на 15 с половиной лет колонии особого режима со штрафом в размере 500 000 рублей. Другому же назначили 15 лет со штрафом в размере 450 000 рублей с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном законом порядке.