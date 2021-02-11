В Туле девушку осудили за распространение экстремистских материалов

В Туле девушку оштрафовали за распространение экстремистских материалов Фото: Алексей ФОКИН

Девушка опубликовала на странице социальной сети аудиофайл с экстремистским содержанием «Славянский корпус – Я русский». Данный файл включен в опубликованный федеральный список экстремистских материалов под №2441. Своими действиями девушка массово распространила запрещенный материал.

Девушка признала себя виновной и раскаялась в содеянном. Постановлением суда девушке назначен штраф в размере 1 тысячи рублей.

Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано в установленном законом порядке.