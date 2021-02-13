13 февраля Тулу вновь закружит метель: к вечеру похолодает до -18 Фото: Алексей ФОКИН

В субботу, 13 февраля, в Туле в первой половине дня ожидается сильный снегопад и -13 на термометре. К вечеру снег может прекратиться, правда заметно похолодает до -18.

Атмосферное давление 13 февраля будет чуть ниже нормы: 736-737 мм рт.ст. Влажность воздуха 78-82%. Ветер подует южный со скоростью 2,3-3,4 м/с.

Еще холоднее должно стать 14 февраля, в праздник всех влюбленных. Надеемся, что чувства из согреют, потому что в этот день в столице региона будет до -23.