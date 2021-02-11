В Туле представитель цыганского этноса, избив мужчину, украл у него 35 тысяч рублей Фото: Алексей ФОКИН

В Туле полицейские задержали подозреваемого в краже. Выяснилось, что представитель цыганского этноса, избив 24-летнего мужчину, отобрал у него 35 тысяч рублей.

Подозреваемым оказался 18-летний молодой человек, ранее уже судимый за аналогичное преступление.

В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 161 УК РФ «Грабёж». Подозреваемый проверяется на причастность к другим возможным незаконным деяниям.