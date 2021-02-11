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В Туле представитель цыганского этноса, избив мужчину, украл у него 35 тысяч рублей

Ранее он уже был судим за аналогичное преступление
Елизавета УТКИНАЕлизавета УТКИНА
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В Туле представитель цыганского этноса, избив мужчину, украл у него 35 тысяч рублей

В Туле представитель цыганского этноса, избив мужчину, украл у него 35 тысяч рублей

Фото: Алексей ФОКИН

В Туле полицейские задержали подозреваемого в краже. Выяснилось, что представитель цыганского этноса, избив 24-летнего мужчину, отобрал у него 35 тысяч рублей.

Подозреваемым оказался 18-летний молодой человек, ранее уже судимый за аналогичное преступление.

В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 161 УК РФ «Грабёж». Подозреваемый проверяется на причастность к другим возможным незаконным деяниям.

ЧП