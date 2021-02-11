Сколько туляков пожелали зарегистрировать брак в магическую зеркальную дату 12.02.2021 Фото: Алексей ФОКИН

Не секрет, что молодожёны любят регистрировать браки в так называемые «магические даты». Это даты, когда красиво и необычно складываются цифры. В этом месяце такая выпала на 12 февраля. Получилось своеобразное зеркальное отражение цифр — 12.02.2021.

Комсомольская правда узнала в тульском комитете ЗАГС, ожидается ли в этот день «бум» молодожёнов. Представитель комитета рассказал, что 12 февраля в наступившем году пожениться собирается 21 пара. В целом, это довольно немаленькое количество в день.

Стоит отметить, что в среднем за день регистрируют около 8 новых ячеек общества.