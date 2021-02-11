В Туле мужчина украл у девушки золотые украшения, угрожая ей ножом Фото: Алексей ФОКИН

В Туле сотрудники полиции задержали подозреваемого в разбое. Днем злоумышленник напал на 24-летнюю девушку. Угрожая ей ножом, он забрал ее золотые украшения: кольцо и серьги.

Злоумышленник был пойман, потому что сдал драгоценности в ломбард. Сведения об этом получили сотрудники полиции.

Подозреваемым оказался 40-летний неработающий ранее судимый мужчина. Он задержан и доставлен в отдел полиции для разбирательств. В содеянном мужчина признался. Теперь его проверяют на причастность к другим возможным разбойным нападениям и грабежам.