В Тульской области в ДТП пострадали двое пассажиров: машина перевернулась Фото: материалы пресс-служб

10 февраля в 8:20 на 267-ом километре автодороги М-4 «Дон» Воловского района мужчина на «Nissan Serena» наехал на неподвижное препятствие: защитный буфер и металлическое барьерное ограждение дороги.

Пассажиры автомобиля пострадали. Женщина и молодой человек получили различные травмы и были госпитализированы.

Уважаемые водители, большинство аварий случается по причине несоблюдения Правил дорожного движения. Помните, что, находясь за рулем автомобиля, вы несете ответственность не только за свою жизнь. Соблюдайте скоростной режим и не переоценивайте свои возможности!