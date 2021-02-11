В Туле продолжают убирать придомовые территории от снега

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Рейды по уборке проходят ежедневно. Качество уборки снега и наледи проверяют инспекторы УАТН.

Накануне проверили уборку 400 придомовых территорий. Было выявлено 70 случаев нарушения уборки дворов от снега и 10 снежно-ледяных образований на кровлях, которые также не были вовремя убраны. В адрес соответствующих управляющих компаний направлены требования об устранении нарушений.

Начальник управления по административно-техническому надзору отмечает, что снег должен быть убран в течение двух часов после окончания снегопада. Если снегопад длительный, то снег должен расчищаться по мере необходимости. Если есть наледь, то территорию необходимо обработать противогололедными материалами. Снег должен быть очищен до асфальта.

За невыполнение указанных работ должностные лица могут быть наказаны штрафом от 20 до 50 тысяч рублей. Для юридических лиц же предусмотрен штраф от 200 до 450 тысяч рублей.