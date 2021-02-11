В Тульской области развернуты мобильные пункты обогрева в связи с ухудшением погодных условий

Фото: МЧС России по Тульской области
В Тульской области объявлено метеопредупреждение: ожидаются сильные снегопады и усиление ветра до 15-20 м/с. Кроме того, на улицах может образоваться гололедица и снежные заносы.
В связи с этим в Тульской области предпринимают меры по недопущению чрезвычайных ситуаций на дорогах.
На территории Тульской области проходят автомобильные дороги федерального
значения М-2 «Крым» и М-4 «Дон». На данных дорогах имеются 6 опасных
участков, из них 4 на трассе М-2 «Крым» и 2 на трассе М-4 «Дон».
Так, с 12 по 14 февраля 2021 года организована работа 6 подвижных пунктов обогрева
общей вместимостью 120 человек.
Как сообщает МЧС, на федеральной трассе М-2 «Крым» развернуто 4 пункта обогрева:
-136 км (Заокский район);
-164 км (ГО Тула);
-209 км (Щекинский район);
-254 км (Плавский район);
и 2 пункта на федеральной трассе М-4 «Дон»:
-175 км (Веневский район);
-297 км (Ефремовский район).
Мобильные пункты обогрева функционируют в круглосуточном режиме.