В Тульской области развернуты мобильные пункты обогрева в связи с ухудшением погодных условий

Фото: МЧС России по Тульской области

В Тульской области объявлено метеопредупреждение: ожидаются сильные снегопады и усиление ветра до 15-20 м/с. Кроме того, на улицах может образоваться гололедица и снежные заносы.

В связи с этим в Тульской области предпринимают меры по недопущению чрезвычайных ситуаций на дорогах.

На территории Тульской области проходят автомобильные дороги федерального

значения М-2 «Крым» и М-4 «Дон». На данных дорогах имеются 6 опасных

участков, из них 4 на трассе М-2 «Крым» и 2 на трассе М-4 «Дон».

Так, с 12 по 14 февраля 2021 года организована работа 6 подвижных пунктов обогрева

общей вместимостью 120 человек.

Как сообщает МЧС, на федеральной трассе М-2 «Крым» развернуто 4 пункта обогрева:

-136 км (Заокский район);

-164 км (ГО Тула);

-209 км (Щекинский район);

-254 км (Плавский район);

и 2 пункта на федеральной трассе М-4 «Дон»:

-175 км (Веневский район);

-297 км (Ефремовский район).

Мобильные пункты обогрева функционируют в круглосуточном режиме.