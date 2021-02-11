В Тульской области мужчина осужден почти на два года за кражу элитных овец

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Осенью 2020 житель Тульской области задумал украсть элитных овец из чужого сарая, расположенного в деревне Подосинки Киреевского района. Он сорвал навесной замок входной двери, проник внутрь сарая, связал 2 баранов, 6 овец и погрузил в машину.

Животными он распорядился по своему усмотрению. Таким образом, он нанес хозяину скота материальный ущерб в замере 200 000 рублей.

В итоге гражданин признан виновным в совершении преступления. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 10 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.