Коронавирус в Тульской области, последние новости на 11 февраля 2021: за сутки скончались 10 человек Фото: Алексей ФОКИН

По статистическим данным на 11 февраля, 157 новых случаев коронавируса выявлено в Тульской области за сутки. В это число входят жители Тулы и других регионов области. Так, за все время пандемии подтвержденных случаев ковида в Тульской области 30 733.

Однако есть свежие данные и по числу тех, кто победил болезнь за минувшие сутки: таких в регионе 180. В общей сложности в области вылечились 28 189 человек.

Не смогли победить болезнь в области за сутки 10 человек. Таким образом, общее число смертей с начала пандемии составляет 1 113.