Тульская Госавтоинспекция просит воздержаться от поездок на личном транспорте из-за сильного ухудшения погоды Фото: Алексей ФОКИН

Начиная со второй половины дня 11 февраля, в Тульской области ожидается ухудшение погодных условий: сильный и продолжительный снегопад, ветер порывами со скоростью 15-20 м/с. Кроме того, возможно образование гололедицы и снежных заносов.

Все эти факторы могут спровоцировать ухудшение дорожно-транспортной обстановки. В целях личной безопасности тульская Госавтоинспекция просит воздержаться от поездок на личном транспорте в ближайшее время.

В случае вынужденных и необходимых поездок следует быть крайне внимательными и аккуратными на дороге, избегать резких маневров и торможений, которые могут привести к аварии. Соблюдайте скоростной режим, учитывая интенсивность движения, дорожные и метеорологические условия, в частности видимость в направлении движения.

Кроме того, повышенное внимание необходимо в местах возможного появления пешеходов: перед пешеходными переходами, остановками общественного транспорта и перекрестками.