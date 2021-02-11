В Туле осудили двух мужчин, убивших молодую девушку с особой жестокостью Фото: Алексей ФОКИН

26 августа 2019 года двое мужчин посадили молодую девушку в багажник легкового автомобиля, в котором возили несколько часов, периодически останавливаясь, чтобы избить жертву. Ближе к вечеру они привезли девушку в лесополосу неподалеку от деревни Череуга в Ясногорском районе. Там несколько часов они жестоко издевались над ней, после чего задушили и закопали.

Как стало известно, убийство произошло из-за ревности и личных обид одного из мучителей: когда-то он был сожителем погибшей.

Одному из жестоких убийц суд назначил 16 лет, другому 15 лет колонии строгого режима.