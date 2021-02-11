Трехдневная метель накроет Тулу в ближайшие дни Фото: Алексей ФОКИН

В Тульской области снова объявлено метеопредупреждение. С 12 по 14 февраля в Тульской области ожидается сильный и продолжительный снегопад. Кроме того, порывы ветра достигнут скорости 15-20 м/с.

Очевидно, что ближайшие дни будут не самыми приятными для прогулок. Помимо метели и порывистого ветра туляков и жителей области ожидает гололедица на дорогах и сильные заносы.

Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает жителям региона о соблюдении правил личной безопасности! При порывистом ветре паркуйте машину вдали от деревьев и слабо закрепленных конструкций. Находясь на улице, обходите шаткие строения. Также избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач).

Пешеходам при гололедице стоит отказаться от сапог на высоком каблуке в пользу обуви на мягкой рифленой подошве, советует МЧС. Верхняя одежда не должна сковывать движения и затруднять обзор, например, глубоким капюшоном или высоким воротником.