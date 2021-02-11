Школьник из Тульской области приглашен в театральную Школу Олега Табакова Фото: Алексей ФОКИН

Проходили прослушивания второй год подряд в Доме дворянского собрания. Состязавшихся оценивали народные и заслуженные артисты Российской Федерации: Владимир Машков, Сергей Беляев, Сергей Угрюмов, Алена Лаптева, Артур Касимов.

Из 85 учащихся 9-10-х классов из 25 регионов страны в число пяти победителей, показавших лучшие результаты, вошел Данила Рудов из Алексина. По результатам отборочной комиссии он приглашен для вступительных экзаменов в театральную Школу Олега Табакова в Москву.