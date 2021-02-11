В Тульской области будут судить мужчину, переехавшего на машине свою жену Фото: Алексей ФОКИН

Напомним, что в октябре 2020 года в селе Воскресенское Дубенского района произошел жуткий случай: на стоянке около магазина пьяный мужчина, желая смерти своей супруге, на автомобиле «Volkswagen 2H Amarok» умышленно и неоднократно ее переехал. В итоге женщина лишилась ноги.

Раннее 25-летний злоумышленник уже привлекался к уголовной ответственности. Теперь ему вменяют в вину покушение на убийство.

Уголовное дело направлено в Одоевский районный суд Тульской области для рассмотрения по существу.