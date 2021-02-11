Вагоновожатые из Орла, возможно, будут рулить тульскими трамваями Фото: соцсети

1 февраля 2021 года в Орле закрыли на реконструкцию Красный мост, практически «отрезав» один из районов. Из-за этого в городе остался лишь один трамвайный маршрут - от «Химмаша» до депо на улице Карачевской. В Железнодорожном районе трамваи заменили автобусами.

Таким образом в Орле высвободилось много вагоновожатых. В ходе недавнего визита к коллегам представителей «Тулагорэлектротранса» поступило предложение временно нанять этих водителей трамваев в оружейной столице, где имеется дефицит кадров.

Планируется также, что на период реставрации Красного моста обслуживающий персонал орловского трамвайного депо займётся изготовлением и починкой комплектующих частей вагонов по заказам из соседних регионов, в том числе и Тулы.