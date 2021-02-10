Встреча под названием «Зубастые истории» пройдет в тульском экзотариуме в Центральном парке 13 февраля

Фото: Тульский экзотариум

Специально к Международному дню стоматолога, который отмечается 9 февраля, в тульском экзотариуме в Центральном парке пройдет встреча под названием «Зубастые истории».

Посетителям расскажут о том, зачем чистить зубы и как это делать правильно, как отличаются зубы у различных животных и почему. В результате опытов узнаем, из чего состоит зуб и что может повредить эмаль. Кроме того, всех ждет мастер-класс по изготовлению сувенирного зуба из мастики.

На встрече с ветеринарами, организованной в лектории зоопарка, речь пойдет о том, как ухаживать за зубами домашних питомцев, все желающие смогут задать интересующие вопросы и получить ответ специалиста.

Еще экзотариум предлагает поучаствовать в интерактивной мини-экскурсии по выставке "Зубастые факты", посмотреть на зубы и черепа представителей разных групп позвоночных животных и послушать про особенности строения их зубной системы.