За полмиллиарда рублей в Узловой продают больничный комплекс

Фото: Avito

В Узловой Тульской области продают больничный комплекс за 550 миллионов рублей. Его общая площадь 40243 квадратных метров. Объявление появилось на одном из сайтов бесплатных объявлений. В комплекс также входят: основное строение медсанчасти с пристройкой и подвалом - 6727, 4 кв.м., кислородная с площадкой – 46,8 кв.м., пищеблок с площадкой и подвалом 279,0 кв.м.

Продавец предлагает использовать это место под размещение медцентра, клиники, торгового комплекса, ТРЦ и других помещений. В помещениях зальная планировка, витринное остекление, все коммуникации: теплоснабжение, водоснабжение, электричество.

Кроме того, во всем здании сделан капитальный ремонт. На территории своя парковка. Нашелся ли покупатель на данный объект — пока неизвестно.