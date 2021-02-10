Бывший нападающий тульского «Арсенала» оказался замешан в организации подпольных казино Фото: соцсети

По данным следствия, четверо граждан Мордовии, среди которых и бывший нападающий тульского «Арсенала» Руслан Мухаметшин, на протяжении почти четырех лет занимались незаконной организацией электронных казино в нежилых помещениях городов Саранск и Ковылкино. Внешне такие заведения маскировали под кафе и букмекерские конторы.

За это время Мухаметшин и другие участники группы, предположительно, получили прибыль не менее, чем в 1,5 миллиона рублей.

По имеющейся информации свою вину предприимчивые граждане не признали. Теперь им грозит до шести лет колонии с крупным штрафом. Сейчас бывший футболист находится под подпиской о невыезде.

Кстати, Мухаметшин выступал за «Арсенал» в 2016 году, проведя в составе команды 10 матчей. С 2019 года перешел на тренерскую работу.