Трое несовершеннолетних в Узловой отравились угарным газом Фото: Алексей ФОКИН

В феврале 2021 года в квартире города Узловая Тульской области трое несовершеннолетних отравились угарным газом. В результате этого их отвезли в больницу. Сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Что произошло и кто виноват в происшествии, будет устанавливать следствие. В рамках проверки следователем уже изъята и исследуется вся необходимая документация из управляющей компании и газовой службы.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.