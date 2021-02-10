Уроженцы ближнего зарубежья задержаны с тремя килограммами героина

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В Тульской области разоблачена группа лиц, сбывавшая в регионе героин в особо крупных размерах. Все фигуранты – уроженцы ближнего зарубежья.

Лидер группировки получал крупные партии запрещённого «товара» и по месту своего проживания вместе с сожительницей фасовал наркотик на мелкие партии. Часть из них он передавал подельникам через тайники, остальное гражданские супруги сбывали сами.

За «главным» дилером организовали слежку. Мужчину задержали возле своего дома сразу после того, как он сделал две закладки. Чуть позже возле тайников были задержаны двое «мелкооптовых» сбытчиков в возрасте 20 и 22 лет. Из каждой закладки оперативники изъяли по 30 свёртков с наркотиками.

По месту жительства нашли и сожительницу-подельницу. В квартире, где проживали дилеры, была найдена крупная партия героина. Экспертиза подтвердила, что это был именно наркотик. Всего из незаконного оборота изъято почти 3 килограмма запрещённых веществ.

На наркоторговцев заведены уголовные дела. Все остальные детали будут установлены в ходе расследования.