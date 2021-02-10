Мужчина из Новомосковска убил собутыльника топором по голове Фото: Алексей ФОКИН

В Новомосковске утвердили обвинительное заключение в отношении 35-летнего местного жителя, который обвиняется в умышленном причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

В декабре 2020 года, выпивая в кругу знакомых алкоголь, один из гостей нанес другому удары кулаками по лицу, обухом топора по голове. От полученных травм 41- летний потерпевший скончался на месте происшествия.

Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело направлено в Новомосковский городской суд Тульской области для рассмотрения по существу.