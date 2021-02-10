В Тульской области в ДТП пострадал несовершеннолетний пассажир Фото: Алексей ФОКИН

9 февраля в 16:50 на 64-ом километре автодороги «Лапотково-Ефремов» Каменского района мужчина, управляя автомобилем «Renault Logan», совершил попутное столкновение с «ВАЗ 21093». За рулем второй машины была девушка.

«ВАЗ» съехал в придорожный кювет и опрокинулся. В результате ДТП пострадала девушка-водитель автомобиля «ВАЗ» и ее несовершеннолетний пассажир, девочка 2007 года рождения. Они получили различные травмы, но после оказания медицинской помощи были отпущены.

Уважаемые водители, большинство аварий случается по причине несоблюдения Правил дорожного движения: выезда на полосу встречного движения, превышения скорости, не соблюдение дистанции, вождения в утомленном состоянии, не соблюдения требований дорожных знаков и разметки. Помните, что находясь за рулем автомобиля, вы несете ответственность не только за свою жизнь. Соблюдайте скоростной режим и не переоценивайте свои возможности!