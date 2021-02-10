Сформирована сборная Тульской области по рукопашному бою Фото: соцсети

В турнире участвовали 160 спортсменов из Тулы, Белева, Ефремова, Киреевска, Новомосковска и Щекино, а также команды ОСН «ГРИФ» УФСИН России по Тульской области и Управления Росгвардии по Тульской области.

Победителями чемпионата стали Денис Улисков, Никита Архипов, Егор Сенашкин, Илья Никитин, Артур Вартеванян, Семён Юдин, Василий Родин, Максим Щепелев, Владимир Темченко, Анна Шубина и Яна Медведева.

По итогам соревнований сформирована сборная региона по рукопашному бою для участия в зональных и всероссийских соревнованиях.