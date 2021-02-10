Тульский хоккеист сыграет за сборную Казахстана на международном турнире Фото: соцсети

Дмитрий Шевченко, дебютировавший в сезоне-2013/14 в Молодежной хоккейной лиге в составе мытищинских «Атлантов», в последующие годы играл в московском «Динамо», с которым выиграл главный трофей ВХЛ Кубок Братины. С 2017 года - в Континентальной хоккейной лиге под знаменами «Барыса» из Астаны, а с 2018-го входил в сборную Казахстана.

Теперь, выступая за национальную команду, Шевченко примет участие в международном турнире Qazaqstan Hockey Open. Соревнования пройдут в Нур-Султане 10-13 февраля. Соперничать с хозяевами будут сборные России и Белоруссии.